Коррупция на бортовом питании а/к «Якутия» дошла до суда

Один из руководителей авиакомпании «Якутия» обвиняется в 10 коррупционных преступлениях, ему грозит до 15 лет

В ходе отработки оперативной информации сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте во взаимодействии с УФСБ России по Республике Саха (Якутия) были выявлены факты совершения 10 коррупционных преступлений руководителем организации сервиса пассажиров одной из авиакомпаний республики.

Установлено, что в период с января 2016 года по март 2020 года обвиняемый получил от представителей четырех коммерческих организаций взятки на общую сумму более 6 миллионов рублей за обеспечение выигрыша в конкурсе и заключения договоров по обеспечению бортовым питанием, бортовой посудой, буфетно-кухонным оборудованием республиканской авиакомпании, а также за способствование внеочередной оплаты счетов коммерческих организаций по указанным договорам.

В настоящее время Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России уголовное дело, возбужденное по ч. 2,5,6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в суд.

Решения суда мужчина будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.