Коррупция глазами якутского кино
Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года.
Целью учреждения Международного дня борьбы с коррупцией — это углубление понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней.
Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) совместно с Управлением при главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений с 5 по 9 декабря представляет онлайн-показ художественного фильма «Сокуон аата сокуон» режиссер Олег Данилов.
Фильм доступен в закрытом YouTube-канале Театра юного зрителя.
Правила покупки билета:
-Зайдите на сайт tesserus.com
-Найдите афишу фильма «Сокуон аата сокуон»
-Укажите количество билетов, номер контактного телефона и электронный адрес
-Заполните номер банковской карты и оплатите 100 руб.
-СМС код отправляете по этому номеру 8911-847-30-85
Всем желаем приятного просмотра! Будьте здоровы и берегите друг друга!
+7 (999) 174-67-82