05.12.2020
17:04
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Общество

Коррупция глазами якутского кино

Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года.

Целью учреждения Международного дня борьбы с коррупцией — это углубление понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней.

Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) совместно с Управлением при главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений с 5 по 9 декабря представляет онлайн-показ художественного фильма «Сокуон аата сокуон» режиссер Олег Данилов.

Фильм доступен в закрытом YouTube-канале Театра юного зрителя.

Правила покупки билета:
-Зайдите на сайт tesserus.com
-Найдите афишу фильма «Сокуон аата сокуон»
-Укажите количество билетов, номер контактного телефона и электронный адрес
-Заполните номер банковской карты и оплатите 100 руб.
-СМС код отправляете по этому номеру 8911-847-30-85

Всем желаем приятного просмотра! Будьте здоровы и берегите друг друга!

Фото: sakha.gov.ru
Источник: sakha.gov.ru
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