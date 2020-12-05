Коррупция глазами якутского кино

Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года.



Целью учреждения Международного дня борьбы с коррупцией — это углубление понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней.



Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) совместно с Управлением при главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений с 5 по 9 декабря представляет онлайн-показ художественного фильма «Сокуон аата сокуон» режиссер Олег Данилов.



Фильм доступен в закрытом YouTube-канале Театра юного зрителя.



Правила покупки билета:

-Зайдите на сайт tesserus.com

-Найдите афишу фильма «Сокуон аата сокуон»

-Укажите количество билетов, номер контактного телефона и электронный адрес

-Заполните номер банковской карты и оплатите 100 руб.

-СМС код отправляете по этому номеру 8911-847-30-85



Всем желаем приятного просмотра! Будьте здоровы и берегите друг друга!