Коррупция — бич чиновников Якутии?

Прокуратура Вилюйского района направила в суд уголовное дело по факту получения должностным лицом взятки.

Прокуратура Вилюйского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора одного из муниципальных казенных учреждений в сфере строительства. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере за общее покровительство, совершенное с вымогательством взятки).

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность директора муниципального учреждения с целью незаконного преступного обогащения, с использованием своих должностных полномочий вымогал у директора подрядной организации денежные средства за общее покровительство при принятии выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам, а также за оказание содействия при заключении новых контрактов.

В результате данных действий руководитель подрядной организации передал обвиняемому денежные средства в общей сумме 100 тыс. рублей, впоследствии сообщив об этом правоохранительным органам.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.