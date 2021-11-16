Корпоративным клиентам Якутскэнергосбыт — выбираем ценовую категорию 🔎⚖

Цены на электроэнергию для юридических лиц на розничном рынке не фиксированы, они формируются ежемесячно в зависимости от цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Юридические лица покупают электроэнергию у гарантирующего поставщика по одной из ценовых категорий. Всего их шесть. У каждой – свои особенности, и для оптимального выбора нужно учесть множество факторов:

график работы предприятия,

режим сменности,

сезонность и суточный профиль потребления,

производственные планы,

технологию производства, особенности оборудования и его эксплуатации,

затраты на замену приборов учета

Потребители, максимальная мощность совокупности энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, могут выбрать любую из шести ценовых категорий. Для тех, у кого потребляемая мощность токоприемников свыше 670 кВт, применимы лишь четвертая и шестая ценовые категории.

Первая категория применима к однотарифным приборам учета. Расчет здесь осуществляется за месяц, планирование не требуется, но и возможность сэкономить только одна – меньше потреблять.

Вторая категория предусматривает наличие многотарифного счетчика и ведение учета по зонам суток. (День и Ночь/ Пик, Полупик и Ночь). Такой тариф приемлем для небольших организаций с ночным графиком работы, например, пекарен. При одновременной дневной работе предприятия выгода теряется за счет высокой дневной цены.

Для следующих четырех категорий потребленная электроэнергия и мощность оплачиваются раздельно, а плата за электроэнергию взимается за каждый час по разной цене. Также отдельно оплачивается передача электроэнергии.

Третья ценовая категория предусматривает наличие у потребителя прибора учета с почасовым учетом потребления. Стоимость услуг по передаче потребленной энергии определяется по одноставочному тарифу. Преимущества этой категории — возможность управлять максимальной мощностью, так как плата за нее взимается отдельно, а почасовая оплата дает возможность максимально экономично настраивать график работы.

Четвертая ценовая категория идентична третьей, но стоимость услуг по передаче электроэнергии определяется по тарифу в двухставочном выражении — электроэнергию и мощность считают отдельно, при этом ставка по передаче электроэнергии ниже, чем при одноставочном тарифе. Этооптимальный вариант для предприятий с очень стабильным графиком нагрузки.

Залог успеха при выборе пятой и шестой категорий – возможность и умение планировать потребление энергии. Если ваш почасовый план потребления совпадает с фактическим, тариф на электроэнергию для вас будет ниже, чем на третьей ценовой категории. Здесь важны управление производством и компетентный персонал. Минус в том, что за ошибки в планировании предусмотрены штрафы. Если вы будете постоянно ошибаться в прогнозах, то лучше перейти на третью или четвертую ценовую категорию.

Пятая категория предполагает почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электроэнергии определяется по тарифу в одноставочном выражении. Подходит для организаций, с неровным, но легко прогнозируемым графиком нагрузки, которые могут четко планировать свое потребление на сутки вперед.

Шестая ценовая категория отличается от пятой тарифом на услуги по передаче электроэнергии – здесь она в двухставочном выражении. Подойдет для организаций, у которых все очень стабильно, а график нагрузки представляет собой прямую линию.

После анализа всех факторов и выбора категории необходимо уведомить о своем решении Гарантирующего поставщика. При отсутствии уведомления со стороны потребителя о выборе или смене ценовой категории поставщик вправе самостоятельно устанавить ценовую категорию в соответствии с п. 108 раздела VII (Основные положения функционирования розничных рынков на территориях неценовых зон оптового рынка).

Более подробно с особенностями ценообразования и тарифов для юридических лиц можно ознакомиться на сайте гарантирующего поставщика ПАО «Якутскэнерго» https://yakutskenergo.ru/Urid_lic/rynok-ee