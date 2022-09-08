Корпоративный университет АЛРОСА: новые образовательные технологии для профессионального роста

Главная задача университета — развитие потенциала сотрудников компании.

Получить качественное образование и востребованные навыки можно в Корпоративном университете АЛРОСА, который компания создала в начале 2022 года на базе Центра подготовки кадров. Его главная задача — развитие потенциала сотрудников компании, но с недавнего времени слушателями образовательных программ университета могут стать не только действующие работники, но и те, кто пока не связан с АЛРОСА.

В университете обучают не только рабочим профессиям, но и проводят профориентационную работу в школах, и разрабатывают программы, ориентированные на стратегическое развитие бизнеса. География обучения — Мирный, Айхал, Удачный, Ленск, Якутск, Новосибирск, Москва, Смоленск и Архангельск.

Местные кадры — в промышленность

Корпоративный университет АЛРОСА играет важную роль в реализации программы «Местные кадры — в промышленность». Эта работа проводится в рамках соглашения АЛРОСА и её дочернего предприятия АО «Алмазы Анабара» о взаимном сотрудничестве с Государственным комитетом РС(Я) по занятости населения, подписанного в 2018 году.

АЛРОСА охотно принимает на работу молодёжь и жителей сельской местности, давая возможность для развития их профессиональных навыков. Они работают по разным специальностям, как рабочим, так и инженерно-техническим. Те, кому не хватает квалификации, обучаются в Корпоративном университете АЛРОСА. Для новых сотрудников действует программа наставничества и институт внутренних тренеров.

Работа университета поставлена так, чтобы работники компании имели возможность постоянного развития, участвуя в различных образовательных корпоративных программах. Самые крупные из них: «Потенциал АЛРОСА» — программа, призванная дать импульс инновационной и рационализаторской деятельности, сформировать в компании инженерный и научный молодёжный кадровый резерв. «Лидеры АЛРОСА» — корпоративная программа для руководящего состава компании, которая помогает развивать корпоративные компетенции и управленческие навыки. «Аргыс» («спутник», як.) — программа по адаптации новых работников из удалённых уголков всей страны, включая представителей коренных малочисленных народов Севера, к работе на промышленных площадках АЛРОСА.

Профориентационная работа

Корпоративный университет последовательно реализует комплексную программу по профориентационной работе. В числе задач — популяризация бренда АЛРОСА как ответственного работодателя среди школьников и студентов учреждений высшего и среднего профобразования, реализация корпоративной молодёжной политики, формирование пула талантливой молодёжи компании.

Сегодня функционируют корпоративные классы АЛРОСА — 10 и 11 классы на базе Политехнического лицея в Мирном. В этом году география проекта значительно расширилась за счёт онлайн-обучения. На днях стартует заявочная кампания в 10 «АЛРОСА-класс», учениками которого могут стать все желающие школьники республики.

Для повышения уровня преподавания заключено соглашение с образовательной компанией «FluentRussia», благодаря которому занятия в «АЛРОСА-классах» ведут педагоги Физико-технического лицея г. Челябинска, авторы и эксперты заданий ЕГЭ. Также ребята корпоративных классов изучают технический английский язык, в программу включены профориентационный блок и встреча с руководителями компании по проекту «ТОП-класс».

Ежегодной стала профориентационная игра «Мой выбор» для всех школьников 8-10 классов Мирнинского района. Также корпоративные классы принимают участие в школьной лиге Международного инженерного Чемпионата CASE-IN. С 2019 года АЛРОСА является стратегическим партнёром Студенческой лиги чемпионата в двух направлениях: «Горное дело» и «Геологоразведка». А в 2022 году появилось новое направление — «Горные машины и оборудование».

Другие направления работы

Корпоративный университет открыт новым партнёрам и образовательным технологиям. Среди других направлений работы — обязательное и профессиональное обучение, подготовка и развитие внутренних тренеров, развитие профессиональных сообществ, профориентация и работа с молодёжью, проведение командных и стратегических сессий по самым разным развивающим и образовательным направлениям, разработка и реализация программ развития персонала, а также многое другое.

Сейчас в портфеле Корпоративного университета 273 программы производственного обучения, 60 онлайн-курсов, 49 тренингов. Специалисты университета проводят вебинары, тренинги, некоторые слушатели самостоятельно проходят асинхронные курсы онлайн, в ряде случаев используется гибридный формат обучения.

Более восьми тысяч сотрудников АЛРОСА обучаются по программам промышленной безопасности и охране труда. Более девяти тысяч ежегодно проходят обучение по программам профессиональной подготовки, повышения квалификации.

«Обучение и развитие персонала — важная составляющая корпоративной стратегии нашей компании. В АЛРОСА, пожалуй, нет такого человека, который так или иначе не участвовал бы в образовательных программах нашего университета», — говорит руководитель Корпоративного университета АЛРОСА Алла Попова и добавляет, что параллельно с действующими программами, разрабатываются новые тренинги и тестируются новые формы группового взаимодействия.

Одной из главных и приоритетных задач Корпоративного университета остаётся развитие практико-ориентированного подхода при подготовке рабочих специальностей.

Теоретическая часть программ, связанная с общетехническими курсами и законодательством, переводится в онлайн-формат. Это позволяет учащимся заниматься в любое удобное для них время. После прохождения теории, оставшееся время они могут уделить отработке навыков с учётом специфики производства. Это даёт возможность не только совершенствоваться и работать на практике с оборудованием, но и снижает вероятность несчастных случаев на производстве.

Михаил Присяжный, первый заместитель министра образования и науки Якутии:

«В современный период в России возникло несколько вызовов, связанных с нехваткой квалифицированных кадров из-за большого перерыва в оснащении материальной базой учреждений СПО, спадом производства, демографическими проблемами. Целый ряд компаний пытаются решать вопросы комплексно, не просто за счёт подготовки кадров. Они формируют команды, которые долгий период будут работать в коллективе. Среди ярких примеров прошедшего года — открытие на базе Центра подготовки кадров Корпоративного университета АЛРОСА.

Мы позитивно относимся к его созданию, к тому, что крупная компания уделяет этому внимание. В его программах акцент сделан на курсы, которые выстроены на современных технологиях и методах обучения, с применением тренингов, командообразования и стратегических сессий. Корпоративный университет ориентирован не только на профессиональный рост, но и на личностный рост, развитие карьеры внутри компании».

Учитывать тренды

Алла Попова, руководитель Корпоративного университета АЛРОСА:

«Важно понимать, что Корпоративный Университет, как и прежде Центр подготовки кадров, сохраняет своё основное предназначение — создание образовательных продуктов под потребности бизнеса. Подход к формированию обучения кардинально изменился. Руководствуясь своей новой ролью образовательного центра, Корпоративный Университет первым идёт к бизнесу и предлагает новые формы, новое содержание обучения с целью предвосхитить те цели, те задачи, которые возникнут перед бизнесом в будущем. Опережающее обучение — вот то, что является важным отличием университета от Центра подготовки кадров. Корпоративный Университет наполнил новыми смыслами политику компании в области обучения. Сегодняшний переменчивый мир диктует свои законы. В новом мире изменения должны идти от самого человека, его развитие должно стать собственной инициативой, которую и должен поддерживать университет.

HR-функция переживает трансформацию, и, конечно же, процессы обучения и развития не могут оставаться в стороне. Везде идёт автоматизация — от кадрового делопроизводства до развития человеческого капитала. И это шанс допускать меньше ошибок, больше концентрироваться на человеке и его потребностях, в том числе, в обучении.

До недавнего времени у нас никто не измерял вовлечённость персонала, мотивация рассматривалась лишь материальная, недостаточно была развита культура обратной связи, не вполне верно трактовалась культура обучения.

Но мы меняемся: из организаторов обучения превращаемся в его создателей, от оценки количеством переходим к оценке качеством. Акцент с внешнего обучения смещается внутрь, на собственную экспертизу, которая, к слову, у нас уникальная, несравнимая с другими компаниями. Мы должны идти в бизнес и предлагать новые форматы обучения, становясь бизнесу партнёром, трансформируясь — от исполнителей заявок к равноправным участникам процесса».

Наталия Петухова, начальник Управления подбора и развития персонала:

«Обучение в нашей компании выполняет несколько ключевых задач. Это не просто передача знаний от одних сотрудников к другим, но и, во многом, формирование корпоративного отношения к знаниям, формирование корпоративной культуры. Это не только повышение эффективности наших сотрудников, это сопровождение сложных процессов трансформации, идущих в компании. Это, конечно, развитие корпоративных и профессиональных компетенций.

Корпоративный университет — это не только и не столько дань моде, это формирование культуры передачи знания от сотрудника к сотруднику. Это проактивный подход к обучению, когда мы строим учебный процесс на предвидении будущего в развитии производства и управления, в противовес привычному, но не вполне эффективному реактивному.

Университет — это команда профессионалов (тренеры, методологи, преподаватели, администраторы), подходящая к процессу управления знаниями с позиций системности. Наша компания занимает как на российском, так и на мировом рынке уникальное место, поэтому часто те знания, умения, навыки, которые нам требуются, мы не можем взять «снаружи». На внешнем рынке просто нет людей с нужным нам опытом, достаточной для нас экспертизой. Вот поэтому Корпоративный Университет и станет местом, где живет знание».