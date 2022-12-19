19.12.2022
17:45
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Красота & Здоровье

Корпоративные программы укрепления здоровья работающих

16 декабря прошел научно-практический семинар «Обмен лучшими корпоративными практиками укрепления здоровья на рабочих местах предприятий Республики Саха».

   В Российской Федерации неделя 12.12-18.12.2022г. была посвящена популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах, поэтому важно проинформировать население через средства массовой информации, социальные сети и информационные порталы.

    Цель мероприятия: обменяться лучшими практиками укрепления и сохранения здоровья на рабочих местах, поделиться опытом, новыми идеями и результатами. Актуальность популяризации этой темы обусловлена ухудшением состояния здоровья населения, социально-экономическими изменениями в обществе.

    Основная суть корпоративных программ укрепления здоровья на рабочих местах – это продвижение ценностей здорового образа жизни путем вовлечения сотрудников и работодателей на мероприятия по укреплению здоровья, а также создания условий, способствующих повышению приверженности к здоровому образу жизни.

    С приветственным словом выступили главный терапевт министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) Айталина Константиновна Торонова и директор ГБУ РС (Я) «Республиканского информационно-аналитического центра мониторинга условий труда — Исследовательской лаборатории экспертизы условий труда» РС (Я) Николай Петрович Черепанов.

Работа семинара состояла из двух блоков.

   Первый блок: презентации лучших практик укрепления и сохранения здоровья на рабочих местах. Выступили следующие спикеры:

Генеральный директор  ГАУ РС (Я) «Республиканской больницы №1 – Национальный центр медицины» Станислав Николаевич Жирков «Забота о тех, кто заботится о здоровье»;

 Екатерина Петровна Прокопьева, главный специалист организационно-методического отдела ТФОМС Республики Саха (Якутия) «Опыт корпоративной практики Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) по оздоровлению работников на рабочих местах»;

 Анастасия Алексеевна Лазарева, начальник отдела коммуникаций ГАУ Многофункционального центра «Мои документы» Республики Саха (Якутия) «Опыт внедрения корпоративной программы укрепления здоровья сотрудников»;

 Дзюина Галина Александровна, заведующая здравпунктом ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» «Акценты и стратегии реализации корпоративной программы»;

 Ильин Егор Алексеевич руководитель службы охраны труда АО «Сахатранснефтегаз»« Корпоративная система управления здоровьем сотрудников»;

Потапова Азалия Алексеевна, специалист отдела охраны труда АУ РС (Я) ДДН имени А. Е. Кулаковского с презентацией «Быть здоровым, жить активно – это стильно».

Второй блок:  деловая игра «Корпоративное здоровье».

  Прошла плодотворная и активная работа в трех группах: решение и защита кейса.

  На семинаре представители предприятий, которые внедряют корпоративные программы укрепления здоровья на рабочих местах, поделились своими лучшими корпоративными практиками, рассказали о своих проектах, результатах и успехах.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба РЦОЗМП

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