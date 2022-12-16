Корпоративные программы сохранения и укрепления здоровья на рабочих местах

Интервью главного внештатного детского специалиста МЗ РС(Я) по медицинской профилактике, заместителя главного врача ГБУ РС(Я) «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Оконешниковой Анны Ивановны

— Расскажите, пожалуйста, в чем главная суть корпоративных программы сохранения и укрепления здоровья на рабочих местах?

Основная суть корпоративных программ здоровья – это вовлечение сотрудников и работодателей организации в мероприятия по укреплению здоровья, продвижению ценностей здорового образа жизни и профилактики заболеваний в корпоративной среде путем создания соответствующих условий. Создание и поддержание здоровой рабочей среды имеет значительное преимущество для организаций и сотрудников, может привести к развитиюи улучшению социально-экономических показателей на уровне организаций, поселения, региона. В Российской Федерации эта неделя посвящена корпоративным программам укрепления здоровья сотрудников, поэтому важно проинформировать население через средства массовой информации, социальные сети и информационные порталы.

— Какие условия необходимы для внедрения программы укрепления здоровья на рабочем месте?

Сохранение и укрепление здоровья работников невозможно без их активного участия, поскольку объектом управления в данном случае выступают сами работники. Мероприятия корпоративной программы должны включать такие компоненты как образовательный и информационно-коммуникационный, создание условий мониторинг и оценка эффективности. Самый важный и начальный этап программы – это информирование и обучение: распространение информационных материалов о здоровом образе жизни в виде инструкций, памяток, через корпоративную сеть и аккаунты социальных сетей, тематические лекции и семинары. Укрепление здоровья на рабочем месте также включает создание условий, снижающих риск наиболее социально значимых хронических заболеваний, который повышается при нерациональном питании, недостаточной физической активности, стрессах на рабочем месте, наличии вредных привычек. Мероприятия модельной корпоративной программы включают в себя организацию здорового питания в корпоративных столовых, обеспечение чистой питьевой водой, повышение физической активности,профилактику и борьбу с вредными привычками, немаловажно также сохранение психологического здоровья и благополучия и другие. Руководству также рекомендуется контролировать прохождение диспансеризации сотрудниками для выявления факторов риска и заболеваний на ранних этапах.

— В каких организациях Республики Саха (Якутия) внедреныкорпоративные программ укрепления здоровья?

Республика Саха (Якутия) вошла в состав пилотных регионов, которые внедряют корпоративные программы, содержащие практики по укреплению здоровья работников в рамках реализации национального проекта «Демография». С 2019 года начали внедрять программы в трех предприятиях–ПАО «Якутскэнерго», Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, многофункциональный центр «Мои документы». В 2020 годуутвердили корпоративную программу в МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания». В 2021 году в рамках Года здоровья в Республике Саха (Якутия) Министерством здравоохранения совместно с Министерством труда и социального развития была разработана типовая корпоративная программа сохранения и укрепления здоровья работников на рабочих местах и организован конкурс лучших корпоративных программ. Всего приняли участие 13 предприятий, комиссия выявила 5 лучших практик корпоративных программ следующих организаций: ООО «Таас-ЮряхНефтегазодобыча», МО «Бордонский наслег» Нюрбинского района РС(Я), ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания», МКУ «Нерюнгринская централизованная библиотечная система», ГБУ РС(Я) «Служба земледелия РС(Я)». В 2022 года разработали и утвердили программу в АО «Сахатранснефтегаз» и ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания». Эти организации, которые заключили соглашение с Министерством здравоохранения РС(Я). Помимо этого, имеется ряд организаций, которые внедрили корпоративную программу самостоятельно.

Принято решение продолжить реализацию проекта на период Десятилетия здоровья в Республике Саха (Якутия), объявленный Главой Республики Саха (Якутия)до 2030 года.

— Как можно укрепить физическое здоровье на рабочем месте?

В первую очередь надо проводить информационно – мотивационную кампанию: тематические рассылки по всем существующим каналам связи, викторины, конкурсы. Можно применить методы мотивации и стимулирования занятий спортом работников, например, компенсация оплаты за посещение спортзала, организация физической нагрузки на рабочем месте в виде производственной зарядки, мероприятия физической активности внутри предприятия. Например, работники отказываются от пользования лифтом в пользу ходьбы по лестнице, проводят гимнастику в офисах: специальные десятиминутные комплексы физических упражнений, которые можно проводить прямо на рабочем месте. Также работники могут участвовать в спартакиадах, турнирах, конкурсах, велопробегах, в Общероссийской программе повышения физической активности, скачав приложение «Человек идущий». Вовлекаются в соответствующие мероприятия не только работники, но и члены их семей, клиенты и партнеры, подшефные организации.

— Как снизить потребление табака на рабочих местах?

Запрет курения на рабочих местах и на территории предприятий регулируется Федеральным законом №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В корпоративной практике необходимо обеспечить исполнение закона на территории предприятия путем издания соответствующих документов в предприятии.Также возможно оснащение мест общего пользования детекторами дыма для осуществления контроля над соблюдением запрета курения на предприятии. Можно ввести в практику стимулирование сотрудников, бросивших курить.

— Основа здоровья -это питание, как организовать на работе здоровое питание?

В первую очередь, нужно информировать сотрудников о пищевой и энергетической ценности блюд, способствуя осознанному выбору, выделяя блюда и напитки, соответствующие критериям рациона здорового питания, формировать у сотрудников привычки здорового питания. Для мероприятий образовательного характера приглашаются эксперты в области питания (врач-диетолог, специалист по здоровому образу жизни или др.) для проведения лекций, мастер-классов и семинаров. Темы для мероприятий выбираются исходя из потребности сотрудников. Во-вторых, необходимо обеспечить сотрудникам предприятия свободный доступ к питьевой воде в течение рабочего времени. В корпоративных столовых лучше ввести маркировку наблюда и напитки для меню «Здоровое питание», рекомендуется не ставить на столах солонку, различные острые соусы, майонезы. Если на территории предприятия нет пункта организованного общественного питания, то нужно обеспечить сотрудникам возможность приема горячей пищи в отдельно отведенном помещении. Не должно быть в корпоративном питании, такой продукции как фаст-фуд, автоматов со снеками, шоколадными батончиками и сладкими газированными напитками.

— Какие цели достигнут участники корпоративных программ укрепления здоровья?

При успешной реализации корпоративной программы укрепления здоровья сотрудников ожидаемые эффекты от реализации мероприятий программы:

• Сокращаются расходы на медицинское обслуживание сотрудников, приверженных

принципам здорового стиля жизни;

• Повышение продуктивности сотрудников, более результативная работа;

• Формирование более здорового психологического климата в коллективе;

• Сокращение количества несчастных случаев, аварий, инцидентов и

профзаболеваний вследствие сокращения потребления алкоголя и табака;

• Укрепление имиджа работодателя и повышение привлекательности для новых

кандидатов.