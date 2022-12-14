Корпоративную программу по улучшению здоровья внедрили в Сахатранснефтегазе

Решение об этом было принято 8 ноября по итогам рабочей встречи министра здравоохранения Лены Афанасьевой с руководителем национальной нефтегазовой компании Алексеем Колодезниковым.

Корпоративная программа нацелена на улучшение и сохранение здоровья участников. Проект включает в себя несколько блоков, основными из которых являются направления укрепления здоровья на рабочих местах, профилактики заболеваний, организации здорового питания и комфортных рабочих условий. Доказано, что подобные проекты улучшают здоровье работников, сокращают расходы работодателей на оказание медицинской и социальной помощи, повышают производительность труда и обеспечивают положительный возврат инвестиций.

С 2019 года Якутия вошла в состав пилотных регионов, которые внедряют корпоративные программы в рамках реализации Нацпроекта «Демография» и в Год здоровья были выявлены и отмечены 5 лучших практик корпоративных программ.

«В 2022 году на встрече Главы республики Айсена Николаева с главным репродуктологом Минздрава РФ, директором НИИ урологии и интервенционной радиологии, член-корреспондентом РАН Олегом Аполихиным, принято решение об утверждении региональной программы по внедрению системы здоровьесбережения и социального долголетия населения Якутии. И одним из основных блоков обозначено внедрение корпоративной программы на базе АО «Сахатранснефтегаз», — рассказала министр здравоохранения Лена Афанасьева.

Медицинское сопровождение программы будет возложено на медицинские учреждения, врачи которых будут регулярно проводить плановые медосмотры, обучающие мастер-классы и лекции для сотрудников АО «Сахатранснефтегаз». Координатором от здравоохранения определен Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики.