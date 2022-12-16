Корпоративное питание: Профанация или все же забота?

Обычно человек проводит на работе 8-12 часов, а это подразумевает 1-2 приема пищи: обед и перекус. Обеденный перерыв – это способ восстановить силы и немного отдохнуть, что, конечно, скажется на работоспособности. Вот почему на предприятиях, где заинтересованы в конечном результате, серьезно относятся не только к производственному процессу, но и корпоративному питанию. О том, что это такое, рассказывает врач-диетолог ГБУ РС(Я) РЦОЗМП Анастасия Саввина.

— Анастасия Дмитриевна, что такое корпоративное питание?

— Корпоративное питание – это забота о здоровье сотрудников. И поскольку мы говорим о еде, то здесь огромную роль играет меню. Оно должно быть разнообразным, чтобы каждый смог выбрать блюда по вкусу. Например, можно подобрать рацион для вегетарианцев. Продумать блюда для тех, у кого есть какие-то ограничения в продуктах по здоровью. А вот чего не должно быть в корпоративном питании, так это фаст-фуда, автоматов со снеками, шоколадными батончиками и сладкими газированными напитками, — на пользу здоровью они не идут. Ну, а для тех, кто не хочет питаться в общепите, нужно организовать условия для подогрева домашней еды.

Все чаще организации пользуются услугами доставки готовой еды. Обычно заказываются комплексные обеды, или меню можно составить самостоятельно из предложенных блюд. Обеды от кейтеринговой компании обходятся дешевле, чем в кафе. Еще один плюс — качеству предлагаемой пищи они, как правило, уделяют большое внимание. Ведь терять корпоративных клиентов не хочется никому.

— А как сделать так, чтобы работник выбирал здоровые блюда? Как научить людей питаться правильно?

— Прежде всего, дать информацию о пользе здоровой пищи. Если человек не имеет представления о принципах здорового питания, откуда он может знать, какие блюда помогут укрепить его здоровье, а какие, напротив, нанесут ему вред?

К сожалению, многие об этом, действительно, не задумываются. В этом случае обед, чаще всего, выглядит так: салат с майонезом (впрочем, чаще обходятся без салата), суп, макароны или картофельное пюре с сосисками, кусок белого хлеба, выпечка, компот/морс. И каков результат? Белка и полезных жиров практически нет, клетчатки минимум. Зато изобилие трансжиров, соли и сахара: соли — 12,5 граммов (в 2,5 раза больше нормы), сахара — 145 граммов (в 4 раза больше). Если так обедать изо дня в день каждый год, то потенциал здоровья сотрудника будет все меньше, а длительность его больничных все больше. О какой производительности труда при таком раскладе можно говорить?

— О чем еще необходимо информировать сотрудников предприятий?

— Любая корпоративная программа по укреплению и сохранению здоровья должна начинаться с информации о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний: артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, ожирения, сахарного диабета 2 типа, болезней органов пищеварения, остеопороза и т.д. Напомню, что Всемирная организация здравоохранения утвердила 4 доказанных фактора: это вредные привычки (употребление алкоголя, табака, наркотиков), нездоровое питание, малоподвижный образ жизни и хронический стресс (недосып, нарушение биоритмов). Предупредить эти – и многие другие! – недуги позволит здоровый образ жизни: трезвость, физическая активность, умение противостоять стрессам. И конечно, здоровое питание!

Более того, люди должны быть обучены технологиям здорового образа жизни. И чем раньше человек их освоит, тем больше у него шансов сохранить здоровье до глубокой старости.

— Есть ли у нас в республике позитивные примеры реализации программ корпоративного питания?

— Безусловно. Один из таких примеров – ПАО «Якутскэнерго». С осени этого года я, как врач-диетолог ГБУ РС(Я) «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» включилась в реализацию корпоративных программ сохранения здоровья сотрудников, и в ПАО «Якутскэнерго» встретила понимание их важности.

В течение двух месяцев я вела для энергетиков Школу здорового питания — 8 занятий. Попутно провела «ревизию» буфета, несколько раз сама там пообедала. Меню в буфете разнообразное. Можно найти и блюда для здорового питания: овощной салат, заправленный маслом, супы, холодные закуски с хорошим составом. Есть отдельный фитнес-набор за 300 руб. Вполне приемлемы вторые блюда, даже позавтракать можно здесь: в меню есть каша и отварное яйцо. Без замечаний, конечно, не обошлось: отсутствовал ржаной или цельнозерновой хлеб, лишними были на столе соль, соевый соус и соус чили. Да и для телевизора буфет – место совершенно неподходящее. Но в целом позитивные тенденции налицо.

Организация питания сотрудников становится неотъемлемой частью корпоративной культуры мудрых руководителей, которые отлично понимают: правильное питание сотрудников способно избавить предприятие от многих проблем.