22.03.2021
10:00
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Происшествия

Коровы погибли при пожаре в якутском селе

21 марта в 06-08 в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в частном коровнике в с. Томтор Оймяконского района Якутии.

На момент прибытия пожарного подразделения установлено открытое горение стены и кровли строения.

В результате пожара погибли две головы крупного рогатого скота, огнем повреждена стена и кровля коровника на площади 7 кв.м. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. В тушении пожара задействованы 1 единица техники 2 человека личного состава.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) “Государственная противопожарная Республики Саха (Якутия)”
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