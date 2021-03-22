Коровы погибли при пожаре в якутском селе

21 марта в 06-08 в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в частном коровнике в с. Томтор Оймяконского района Якутии.

На момент прибытия пожарного подразделения установлено открытое горение стены и кровли строения.

В результате пожара погибли две головы крупного рогатого скота, огнем повреждена стена и кровля коровника на площади 7 кв.м. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. В тушении пожара задействованы 1 единица техники 2 человека личного состава.