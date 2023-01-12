12.01.2023
10:32
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Происшествия

Корова в рубашке родилась

👨‍🚒🐄 В Якутии пожарные спасли провалившуюся в прорубь корову.

В якутском селе Амга пожарные спасли корову из проруби. После успешной спасательной операции шесть сотрудников передали животное хозяину.

Пожарные продолжают следить за состоянием коровы.

Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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