Короткое замыкание стало причиной пожаров в улусах

11 июля 2020 г. в 14.03 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре автомобиля на пер.Энергетиков в с.Майя Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел моторный отсек и кабина. В результате пожара она поврежден моторный отсек и кабина на площади 3 кв.м. Причина — предположительно короткое замыкание. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

11 июля 2020 г. в 14.33 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар на полигоне мусорных отходов в с.Булгунняхтах Хоринского наслега Верхневилюйского района. В результате пожара произошло горение мусора на площади 200 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

11 июля 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 4 сообщения о горении мусора: ул.Заводская мкр.Кирзавод г.Якутск, ул.Ленина в п.Кангалассы г.Якутск, пр.Ленина г.Якутск, Покровский тракт 10 км г.Якутск. В результате пожара произошло горение мусора на площади 93 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаютс

11 июля 2020 г. в 22.01 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в четырехквартирном жилом доме на ул.Геодезическая с.Устье Сунтарского района. В результате пожара огнем поврежден матрас на площади 2 кв.м. Предположительная причина пожара – короткое замыкание в результате грозы, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Спасен жилой дом.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!