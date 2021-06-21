21.06.2021
12:20
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Погода
Коротко о погоде в Якутске
Сегодня, 21 июня, в столице Якутии преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура +33+35°
Источник: http://ugms14.ru/
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