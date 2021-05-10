10.05.2021
09:47
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Погода

Коротко о погоде в Якутске

Сегодня, 10 мая, в столице Якутии без осадков, ветер северный 4-9 м/с, температура +16+18°

Источник: http://ugms14.ru/
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