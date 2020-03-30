30.03.2020
09:35
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Погода

Коротко о погоде в Якутске

Сегодня в столице Якутии пройдет небольшой снег, ветер юго-западный 3-8 м/с, температура воздуха днем -1-3°.

Источник: ugms14.ru
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