Короновирусный отпуск. Новые правила

С 15.04.2021 вступает в силу постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.04.2021 № 12 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» (зарегистрировано в Минюсте России от 14.04.2021 регистрационный № 63 125).

Согласно внесенным изменениям:

1. Граждане государств-членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, подтверждают наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

2. С 15.04.2021 всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта, необходимо:

— обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации (анкету заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);

— в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ.

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

Ранее указанная норма касалась только прибывающих воздушным транспортом.