02.05.2022
16:29
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Общество

Коронный номер от Ларисы Троевой перед новым рекордом

Внимание! Слабонервным не смотреть!

Коронный номер от многократной рекордсменки Ларисы Троевой — сообщает телеграм-канал ЯкутияDaily.

Перед новым рекордом Лариса Троева представила свой известный номер.

Фотофакт: Якутяне ждут шоу Ларисы Троевой
Лариса Троева сегодня установит новый рекорд России
Фото: ЯкутияDaily
Источник: https://t.me/yakutiadaily
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