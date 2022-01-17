Коронавирусом заболело еще 405 якутян

На 17 января 2022 г. в Якутии подтвердили 405 новых случаев заражения COVID-19, сообщает региональный оперштаб.



— г. Якутск – 303 случая, — Мегино-Кангаласский район – 23 случая, — Алданский район – 15 случаев,



— Горный, Хангаласский районы по 9 случаев, — Нерюнгринский район – 8 случаев, — Намский, Усть-Алданский районы по 6 случаев,



— Мирнинский, Оймяконский районы по 5 случаев, — Верхневилюйский район – 3 случая, — Нюрбинский, Таттинский, Усть-Майский, Чурапчинский районы по 2 случая, — Жиганский, Кобяйский, Ленский, Момский, Сунтарский районы по 1 случаю.



За сутки лабораториями республики проведено 2181 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 842 318 тестов.





Фото: SakhaLife Источник: Тelegram-канал @balabkinaov

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