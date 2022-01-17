17.01.2022
09:33
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Коронавирус
Коронавирусом заболело еще 405 якутян
На 17 января 2022 г. в Якутии подтвердили 405 новых случаев заражения COVID-19, сообщает региональный оперштаб.
— г. Якутск – 303 случая,
— Мегино-Кангаласский район – 23 случая,
— Алданский район – 15 случаев,
— Горный, Хангаласский районы по 9 случаев,
— Нерюнгринский район – 8 случаев,
— Намский, Усть-Алданский районы по 6 случаев,
— Мирнинский, Оймяконский районы по 5 случаев,
— Верхневилюйский район – 3 случая,
— Нюрбинский, Таттинский, Усть-Майский, Чурапчинский районы по 2 случая,
— Жиганский, Кобяйский, Ленский, Момский, Сунтарский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 2181 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 842 318 тестов.
Фото: SakhaLife
Источник: Тelegram-канал @balabkinaov
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