Коронавирусом заболело еще 210 якутян

На 14 января 2022 года в Якутии выявлено 210 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора по РС(Я) сообщила заместитель председателя Правительства Якутии, заместитель руководителя республиканского оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Ольга Балабкина.

В городе Якутске зафиксировано 150 случаев заболевания ковидом, в Алданском районе – 13 случаев, Хангаласском – 10, Олекминском – 8, Мегино-Кангаласском – 7, Намском – 6, Нерюнгринском – 5, Амгинском – 3, Таттинском, Усть-Алданском – по 2, Вилюйском, Нюрбинском, Оймяконском, Усть-Майском районах – по одному случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 4576 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 831 986 тестов.