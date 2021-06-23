23.06.2021
11:30
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Коронавирус

Коронавирусная статистика в Якутии пополнилась

В Якутии на 23 июня выявлено 95 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 57 случаев;
  • Алданский – 7 случаев,
  • Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Нерюнгринский по 5 случаев,
  • Эвено-Бытантайский – 4 случая,
  • Вилюйский район – 3 случая,
  • Оймяконский, Сунтарский, Усть-Алданский, Чурапчинский районы по 2 случая,
  • Верхневилюйский район  – 1 случай.

За все время в республике зарегистрировано 40694 случая заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки от коронавируса скончались два человека. Всего с начала пандемии ушли из жизни 749 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 1105 исследований на коронавирусную     инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 169 947 тестов.

Адреса для получения вакцины в Якутске на 23 июня
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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