Коронавирусная статистика в Якутии пополнилась

В Якутии на 23 июня выявлено 95 новых случаев коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 57 случаев;

Алданский – 7 случаев,

Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Нерюнгринский по 5 случаев,

Эвено-Бытантайский – 4 случая,

Вилюйский район – 3 случая,

Оймяконский, Сунтарский, Усть-Алданский, Чурапчинский районы по 2 случая,

Верхневилюйский район – 1 случай.

За все время в республике зарегистрировано 40694 случая заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки от коронавируса скончались два человека. Всего с начала пандемии ушли из жизни 749 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 1105 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 169 947 тестов.