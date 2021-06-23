23.06.2021
11:30
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Коронавирус
Коронавирусная статистика в Якутии пополнилась
В Якутии на 23 июня выявлено 95 новых случаев коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 57 случаев;
- Алданский – 7 случаев,
- Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Нерюнгринский по 5 случаев,
- Эвено-Бытантайский – 4 случая,
- Вилюйский район – 3 случая,
- Оймяконский, Сунтарский, Усть-Алданский, Чурапчинский районы по 2 случая,
- Верхневилюйский район – 1 случай.
За все время в республике зарегистрировано 40694 случая заболевания COVID-19.
За предыдущие сутки от коронавируса скончались два человека. Всего с начала пандемии ушли из жизни 749 человек.
За сутки лабораториями республики проведено 1105 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 169 947 тестов.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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