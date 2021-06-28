Коронавирусная статистика в Якутии пополнилась

В Якутии на 28 июня выявлено 84 новых случая коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 54 случая,

Амгинский район – 5 случаев,

Алданский район – 4 случая,

Вилюйский, Мирнинский, Нерюнгринский, Усть-Алданский, Эвено-Бытантайский районы по 3 случая,

Намский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 2 случая.

За все время в республике зарегистрировано 41144 случая заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки от коронавируса скончались два человека. Всего с начала пандемии ушли из жизни 763 человека.

За сутки лабораториями республики проведено 1288 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 182 534 теста.