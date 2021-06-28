28.06.2021
11:31
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Коронавирус

Коронавирусная статистика в Якутии пополнилась

В Якутии на 28 июня выявлено 84 новых случая коронавирусной инфекции:

  •  г. Якутск – 54 случая,
  •  Амгинский район – 5 случаев,
  •  Алданский район – 4 случая,
  •  Вилюйский, Мирнинский, Нерюнгринский, Усть-Алданский, Эвено-Бытантайский районы по 3 случая,
  •  Намский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 2 случая.

За все время в республике зарегистрировано 41144 случая заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки от коронавируса скончались два человека. Всего с начала пандемии ушли из жизни 763 человека.

За сутки лабораториями республики проведено 1288 исследований на коронавирусную     инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 182 534 теста.

Адреса для получения вакцины в Якутске на 28 июня
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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