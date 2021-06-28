28.06.2021
11:31
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Коронавирус
Коронавирусная статистика в Якутии пополнилась
В Якутии на 28 июня выявлено 84 новых случая коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 54 случая,
- Амгинский район – 5 случаев,
- Алданский район – 4 случая,
- Вилюйский, Мирнинский, Нерюнгринский, Усть-Алданский, Эвено-Бытантайский районы по 3 случая,
- Намский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 2 случая.
За все время в республике зарегистрировано 41144 случая заболевания COVID-19.
За предыдущие сутки от коронавируса скончались два человека. Всего с начала пандемии ушли из жизни 763 человека.
За сутки лабораториями республики проведено 1288 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 182 534 теста.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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