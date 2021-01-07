Коронавирусная статистика в Якутии

На 7 января выявлен 121 новый случай COVID-19:

-Якутск 51 случай; Мегино-Кангаласский район 13 случаев; Мирнинский, Нерюнгринский районы по 12 случаев; Вилюйский район 11 случаев; Алданский, район 9 случаев; Амгинский, Таттинский районы по 5 случаев; Нижнеколымский район 2 случая; Томпонский район 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 1 145 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 874 148 тестов. За все время в республике зарегистрировано 27332 случая заболевания COVID-19.

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