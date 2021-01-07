07.01.2021
09:49
54
Коронавирус
Коронавирусная статистика в Якутии
На 7 января выявлен 121 новый случай COVID-19:
-Якутск 51 случай;
Мегино-Кангаласский район 13 случаев;
Мирнинский, Нерюнгринский районы по 12 случаев;
Вилюйский район 11 случаев;
Алданский, район 9 случаев;
Амгинский, Таттинский районы по 5 случаев;
Нижнеколымский район 2 случая;
Томпонский район 1 случай.
За сутки лабораториями республики проведено 1 145 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 874 148 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 27332 случая заболевания COVID-19.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/balabkinaov
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