07.01.2021
09:49
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Коронавирус

Коронавирусная статистика в Якутии

На 7 января выявлен 121 новый случай COVID-19:

-Якутск 51 случай;

Мегино-Кангаласский район 13 случаев;

Мирнинский, Нерюнгринский районы по 12 случаев;

Вилюйский район 11 случаев;

Алданский, район 9 случаев;

Амгинский, Таттинский районы по 5 случаев;

Нижнеколымский район 2 случая;

Томпонский район 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 1 145 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 874 148 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 27332 случая заболевания COVID-19.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/balabkinaov
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