Коронавирус за сутки выявили у 179 человек в Якутии

Сегодня, 29 декабря, заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 179 новых случаев COVID-19, в т.ч. 10 носителей новой коронавирусной инфекции:

В Якутске — 70 случаев.

-Мирнинский район 15 случаев;

-Нерюнгринский район 14 случаев;

-Алданский район 13 случаев;

-Мегино-Кангаласский район 8 случаев;

-Вилюйский район 7 случаев;

-Усть-Алданский район 6 случаев;

-Таттинский район 5 случаев;

-Амгинский и Ленский районы по 4 случая;

-Верхневилюйский, Кобяйский и Нюрбинский районы по 3 случая;

-Булунский, Верхоянский, Горный, Жиганский, Момский, Намский, Оймяконский, Олекминский, Томпонский, Усть-Майский и Чурапчинский районы по 2 случая;

-Оленекский и Хангаласский районы по 1 случаю.



За сутки лабораториями республики проведено 1 018 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 861 079 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 25987 случаев заболевания COVID-19.