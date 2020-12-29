Коронавирус за сутки выявили у 179 человек в Якутии
Сегодня, 29 декабря, заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
За сутки в регионе зарегистрировано 179 новых случаев COVID-19, в т.ч. 10 носителей новой коронавирусной инфекции:
В Якутске — 70 случаев.
-Мирнинский район 15 случаев;
-Нерюнгринский район 14 случаев;
-Алданский район 13 случаев;
-Мегино-Кангаласский район 8 случаев;
-Вилюйский район 7 случаев;
-Усть-Алданский район 6 случаев;
-Таттинский район 5 случаев;
-Амгинский и Ленский районы по 4 случая;
-Верхневилюйский, Кобяйский и Нюрбинский районы по 3 случая;
-Булунский, Верхоянский, Горный, Жиганский, Момский, Намский, Оймяконский, Олекминский, Томпонский, Усть-Майский и Чурапчинский районы по 2 случая;
-Оленекский и Хангаласский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 1 018 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 861 079 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 25987 случаев заболевания COVID-19.
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