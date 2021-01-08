Коронавирус за сутки выявили у 132 человек в Якутии

На 8 января в Якутии выявлено 132 новых случая COVID-19:

-Якутск 58 случаев; -Алданский район 11 случаев; -Мирнинский, Нерюнгринский районы по 10 случаев; -Мегино-Кангаласский район 9 случаев; -Вилюйский, Усть-Алданский районы по 5 случаев; -Амгинский, Томпонский районы по 4 случая; -Верхоянский район 3 случая; -Верхневилюйский, Оймяконский, Таттинский, Усть-Майский, Чурапчинский районы по 2 случая; -Горный, Олекминский, Оленекский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 440 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 875 588 тестов. За все время в республике зарегистрировано 27464 случая заболевания COVID-19.

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