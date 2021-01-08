08.01.2021
10:04
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Коронавирус

Коронавирус за сутки выявили у 132 человек в Якутии

На 8 января в Якутии выявлено 132 новых случая COVID-19:

-Якутск 58 случаев;

-Алданский район 11 случаев;

-Мирнинский, Нерюнгринский районы по 10 случаев;

-Мегино-Кангаласский район 9 случаев;

-Вилюйский, Усть-Алданский районы по 5 случаев;

-Амгинский, Томпонский районы по 4 случая;

-Верхоянский район 3 случая;

-Верхневилюйский, Оймяконский, Таттинский, Усть-Майский, Чурапчинский районы по 2 случая;

-Горный, Олекминский, Оленекский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 440 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 875 588 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 27464 случая заболевания COVID-19.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/balabkinaov
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