08.01.2021
10:04
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Коронавирус
Коронавирус за сутки выявили у 132 человек в Якутии
На 8 января в Якутии выявлено 132 новых случая COVID-19:
-Якутск 58 случаев;
-Алданский район 11 случаев;
-Мирнинский, Нерюнгринский районы по 10 случаев;
-Мегино-Кангаласский район 9 случаев;
-Вилюйский, Усть-Алданский районы по 5 случаев;
-Амгинский, Томпонский районы по 4 случая;
-Верхоянский район 3 случая;
-Верхневилюйский, Оймяконский, Таттинский, Усть-Майский, Чурапчинский районы по 2 случая;
-Горный, Олекминский, Оленекский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 1 440 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 875 588 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 27464 случая заболевания COVID-19.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/balabkinaov
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