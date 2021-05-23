Коронавирус выявлен на крайнем севере Якутии

На 23.05.2021 г. выявлено 108 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 63 случая;

— Мегино-Кангаласский район 10 случаев;

— Вилюйский, Усть-Алданский районы по 6 случаев;

— Кобяйский, Намский районы по 4 случая;

— Сунтарский район 3 случая;

— Нерюнгринский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 2 случая;

— Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Мирнинский, Нижнеколымский, Оленекский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 3 179 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 101 063 теста.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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