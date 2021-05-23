23.05.2021
10:33
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Коронавирус

Коронавирус выявлен на крайнем севере Якутии

На 23.05.2021 г. выявлено 108 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 63 случая;
— Мегино-Кангаласский район 10 случаев;
— Вилюйский, Усть-Алданский районы по 6 случаев;
— Кобяйский, Намский районы по 4 случая;
— Сунтарский район 3 случая;
— Нерюнгринский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 2 случая;
— Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Мирнинский, Нижнеколымский, Оленекский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 3 179 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 1 101 063 теста.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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