13.10.2020
12:04
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Коронавирус

Коронавирус в Якутии: Заразившихся стало больше

Сегодня, 13 октября, заместитель руководителя регионального оперативного штаба Ольга БАЛАБКИНА сообщила об эпидемиологической ситуации в Якутии.

Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной.

В Якутии за сутки зарегистрировано 122 новых случая коронавируса.

Из них 79 в Якутске.
Мирнинский и Нюрбинский по 5 случаев;
Горный и Сунтарский по 4 случая;
Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Нерюнгринский , Таттинский по 3 случая;
Алданский, Амгинский, Момский, Оймяконский, Хангаласский по 2 случая;
Усть-Алданский , Усть-Майский , Чурапчинский по 1 случаю.

Летальных исходов от COVID-19 за сутки — 2.

За сутки лабораториями республики проведено 2 525 исследований на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 533 946 тестов.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 10692 случая заболевания COVID-19, 112 случаев летального исхода.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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