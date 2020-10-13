Коронавирус в Якутии: Заразившихся стало больше

Сегодня, 13 октября, заместитель руководителя регионального оперативного штаба Ольга БАЛАБКИНА сообщила об эпидемиологической ситуации в Якутии.

Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной.

В Якутии за сутки зарегистрировано 122 новых случая коронавируса.

Из них 79 в Якутске.

Мирнинский и Нюрбинский по 5 случаев;

Горный и Сунтарский по 4 случая;

Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Нерюнгринский , Таттинский по 3 случая;

Алданский, Амгинский, Момский, Оймяконский, Хангаласский по 2 случая;

Усть-Алданский , Усть-Майский , Чурапчинский по 1 случаю.

Летальных исходов от COVID-19 за сутки — 2.



За сутки лабораториями республики проведено 2 525 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 533 946 тестов.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 10692 случая заболевания COVID-19, 112 случаев летального исхода.