07.07.2020
11:04
419

Коронавирус

Коронавирус в Якутии: заболевших стало больше

Сегодня, 7 июля, вице-премьер Якутии Ольга БАЛАБКИНА сообщила об эпидемиологической ситуации в республике.

Ситуация остается напряженной.

В Якутии за сутки зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса.

Из них 37 в Якутске, 3 в Алданском, по два — в Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, по одному — в Мирнинском и Таттинском районах. Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 4550 случаев заболевания COVID-19.

В Якутске зарегистрировано 3585 случаев, что составляет (78,8%) от числа всех подтвержденных случаев по коронавирусной инфекции.

170 больных вылечено за сутки. Подтверждена смерть от коронавирусной инфекции одного пациента.

Мониторингом выявлен 1 случай необоснованного отказа госпитализации при уровне 300 вызовов в сутки. Виновные наказаны.

С начала исследований медиками проведено 241 664 теста на выявление коронавирусной инфекции.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх