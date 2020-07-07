Коронавирус в Якутии: заболевших стало больше

Сегодня, 7 июля, вице-премьер Якутии Ольга БАЛАБКИНА сообщила об эпидемиологической ситуации в республике.

Ситуация остается напряженной.

В Якутии за сутки зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса.

Из них 37 в Якутске, 3 в Алданском, по два — в Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, по одному — в Мирнинском и Таттинском районах. Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 4550 случаев заболевания COVID-19.

В Якутске зарегистрировано 3585 случаев, что составляет (78,8%) от числа всех подтвержденных случаев по коронавирусной инфекции.

170 больных вылечено за сутки. Подтверждена смерть от коронавирусной инфекции одного пациента.

Мониторингом выявлен 1 случай необоснованного отказа госпитализации при уровне 300 вызовов в сутки. Виновные наказаны.

С начала исследований медиками проведено 241 664 теста на выявление коронавирусной инфекции.