03.12.2020
12:32
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Коронавирус

Коронавирус в Якутии: Заболевших стало больше

Сегодня, 3 декабря, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 214 новых случаев COVID-19.

В Якутске — 110 случаев.

За все время в республике зарегистрировано 20697 случаев заболевания COVID-19, 229 случаев летального исхода.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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