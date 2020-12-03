Коронавирус в Якутии: Заболевших стало больше

Сегодня, 3 декабря, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии. За сутки в регионе зарегистрировано 214 новых случаев COVID-19. В Якутске — 110 случаев. За все время в республике зарегистрировано 20697 случаев заболевания COVID-19, 229 случаев летального исхода.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх