Коронавирус в Якутии: Заболевших стало больше

Сегодня, 9 ноября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

Ситуация в республике остается напряженной.

За сутки в регионе зарегистрировано 203 новых случаев коронавируса, в т.ч. 44 носителя новой коронавирусной инфекции.

Из них в Якутске — 118 случаев.

Алданский район — 8 случаев;

Мирнинский район — 7 случаев;

Нерюнгринский и Усть-Алданский районы — по 6 случаев;

Нюрбинский район — 5 случаев;

Верхневилюйский, Ленский, Олекминский, Сунтарский и Хангаласский районы — по 4 случая;

Амгинский, Горный, Мегино-Кангаласский, Намский, Оймяконский и Таттинский районы по 3 случая;

Булунский, Верхоянский, Кобяйский и Чурапчинский районы по 2 случая;

Аллаиховский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский, Томпонский и Усть-Майский — по 1 случаю.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.

За сутки лабораториями республики проведено 5 234 исследования на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 680 077 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 15444 случая заболевания COVID-19, 169 случаев летального исхода.