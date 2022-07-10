Коронавирус в Якутии: заболели 32, выздоровели 20

Как сообщает оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой 20 жителей республики.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), за последние сутки в стационары республики госпитализировано 5 человек, или 15,6% от общего количества выявленных случаев за сутки (32 случая). Из них 43,8% зарегистрировано в городе Якутске, в районах – 56,2%.

На 10 июля 2022 года лечение в стационарах получают 22,2% больных, в амбулаторных условиях – 77,8%.

За минувшие сутки лабораториями республики проведено 1 202 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 380 704 теста.

Тяжёлые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных.

На сегодня первым компонентом вакцины для профилактики ковида привиты 636 835 человек, что составляет 88,8% взрослого населения республики.

Ревакцинацию прошёл 167 561 человек. Это 66,8% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации наблюдаются в Алданском, Горном, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Среднеколымском районах и Якутске. Оперштаб призывает получить прививку от коронавируса и в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.