Коронавирус в Якутии: Якутск лидирует
На 5 апреля выявлено 209 новых случаев коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 72 случая,
- Мирнинский район – 13 случаев,
- Среднеколымский район – 12 случаев,
- Мегино – Кангаласский 10 случаев,
- Вилюйский район – 9 случаев,
- Амгинский, Верхоянский, Хангаласский районы по 8 случаев,
- Намский район – 7 случаев,
- Нерюнгринский, Таттинский районы по 6 случаев,
- Абыйский, Горный, Томпонский, Усть – Янский районы по 5 случаев,
- Жиганский, Оймяконский, Олекминский районы по 4 случая,
- Усть – Алданский, Чурапчинский районы по 3 случая,
- Верхневилюйский, Момский, Нюрбинский, Сунтарский, Усть–Майский по 2 случая,
- Кобяйский, Ленский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 1 310 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 221 944 теста.
За последние сутки госпитализировано 28 человек или 13,4% от общего количества выявленных случаев за сутки – 209 случаев.
За сутки 34,4% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 65,6%.
На 05.04.2022 лечение в стационарах получают 15,7% больных, в амбулаторных условиях – 84,3%.
За сутки выздоровели 358 человек.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.
Первым компонентом привиты 611 131 человек
(85,2% взрослого населения республики).
Ревакцинацию прошли 154 080 человек.
Это 64,5% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске.
Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
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