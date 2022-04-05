05.04.2022
09:19
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Коронавирус

Коронавирус в Якутии: Якутск лидирует

На 5 апреля выявлено 209 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 72 случая,
  • Мирнинский район – 13 случаев,
  • Среднеколымский район – 12 случаев,
  • Мегино – Кангаласский 10 случаев,
  • Вилюйский район – 9 случаев,
  • Амгинский, Верхоянский, Хангаласский районы по 8 случаев,
  • Намский район – 7 случаев,
  • Нерюнгринский, Таттинский районы по 6 случаев,
  • Абыйский, Горный, Томпонский, Усть – Янский районы по 5 случаев,
  • Жиганский, Оймяконский, Олекминский районы по 4 случая,
  • Усть – Алданский, Чурапчинский районы по 3 случая,
  • Верхневилюйский, Момский, Нюрбинский, Сунтарский, Усть–Майский по 2 случая,
  • Кобяйский, Ленский районы по 1 случаю.
    За сутки лабораториями республики проведено 1 310 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 221 944 теста.

За последние сутки госпитализировано 28 человек или 13,4% от общего количества выявленных случаев за сутки – 209 случаев.

За сутки 34,4% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 65,6%.

На 05.04.2022 лечение в стационарах получают 15,7% больных, в амбулаторных условиях – 84,3%.

За сутки выздоровели 358 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 611 131 человек
(85,2% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 154 080 человек.
Это 64,5% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

Фото: Пресс-служба Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)
Источник: t.me/balabkinaov
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