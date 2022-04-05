Коронавирус в Якутии: Якутск лидирует

На 5 апреля выявлено 209 новых случаев коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 72 случая,

Мирнинский район – 13 случаев,

Среднеколымский район – 12 случаев,

Мегино – Кангаласский 10 случаев,

Вилюйский район – 9 случаев,

Амгинский, Верхоянский, Хангаласский районы по 8 случаев,

Намский район – 7 случаев,

Нерюнгринский, Таттинский районы по 6 случаев,

Абыйский, Горный, Томпонский, Усть – Янский районы по 5 случаев,

Жиганский, Оймяконский, Олекминский районы по 4 случая,

Усть – Алданский, Чурапчинский районы по 3 случая,

Верхневилюйский, Момский, Нюрбинский, Сунтарский, Усть–Майский по 2 случая,

Кобяйский, Ленский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 310 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 221 944 теста.

За последние сутки госпитализировано 28 человек или 13,4% от общего количества выявленных случаев за сутки – 209 случаев.

За сутки 34,4% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 65,6%.

На 05.04.2022 лечение в стационарах получают 15,7% больных, в амбулаторных условиях – 84,3%.

За сутки выздоровели 358 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 611 131 человек

(85,2% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 154 080 человек.

Это 64,5% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.