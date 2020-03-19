Коронавирус: В Якутии выросло число первичных положительных анализов

Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что у пятерых человек из близких контактов гендиректора «ЯТЭК» Андрея Коробова положительные первичные анализы (ранее у гендиректора «ЯТЭК» выявили предварительный положительный анализ на коронавирус).

Сегодня у больного официально подтвердился положительный анализ на коронавирус. Также, якутский Роспотребнадзор сообщает, что еще один предварительно положительный анализ из окружения больного.

Таким образом в Якутии официально: 1 подтвержденный случай коронавируса и еще 6 предварительно положительных диагнозов.

Более 140 человек контактировали с пациентами, которых госпитализировали с подозрением на COVID-19 в Якутии.

Власти Якутии просят всех пассажиров рейса «Аэрофлота», который вылетел из Москвы 10 марта и прибыл в Якутск 11 марта, а также рейса S7, который вылетел из «Домодедово» 12 марта и прибыл в Якутск 13 марта, обратиться на горячую линию Роспотребнадзора и Минздрава.

Номер горячей линии — 8-800-100-14-03.