Коронавирус в Якутии: Внуки опасны для бабушек и дедушек

Сегодня, 24 июня, глава РС(Я) Айсен НИКОЛАЕВ на брифинге сообщил журналистам о том, что за последние сутки в регионе зарегистрированы 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В том числе, в Якутске – 59, в Усть-Алданском улусе – 5, в Хангаласском улусе – 3, также по одному случаю в нескольких районах республики. Всего за весь период в Якутии заболел 3891 человек.

«За последние дни ситуация немного стабилизировалась. В результате тех мер, которые принимаются по всей республике, коэффициент распространения коронавируса удалось снизить до 0,87. Это нормальный показатель, но этого уровня всё ещё недостаточно для того, чтобы снимать ограничения. Для этого коэффициент должен составлять не более 0,8», — отметил Айсен Николаев.

29 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 12 больных подключены к аппаратам ИВЛ. Глава Якутии подчеркнул, что в последнее время четко отслеживается тенденция заражения пожилых людей внуками, прибывшими в районы на летние каникулы. У детей болезнь часто проходит бессимптомно, опасности подвергаются дедушки и бабушки.

Айсен Николаев обратил внимание на ситуацию в городе Мирном. Он призвал руководителей района и города принимать все исчерпывающие меры по оперативной локализации инфекции, максимально усилить санитарно-эпидемиологические мероприятия.