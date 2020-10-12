Коронавирус в Якутии: рост новых заболевших не прекращается

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Сегодня, 12 октября, заместитель руководителя регионального оперативного штаба Ольга БАЛАБКИНА сообщила об эпидемиологической ситуации в Якутии.

Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной.

В Якутии за сутки зарегистрировано 120 новых случаев коронавируса.

Из них 80 в Якутске. в Алданском, Мегино-Кангаласском – по 7 случаев, в Верхневилюйском, Мирнинском – по 5 случаев, в Нерюнгринском — 4 случая, в Хангаласском, Намском – по 3 случая,

в Вилюйском, Томпонском – по 2 случая, в Верхоянском, Сунтарском – по 1 случаю.

Летальных исходов от COVID-19 за сутки не зарегистрировано.

За сутки лабораториями республики проведено 3 721 исследование на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 531 421 тестов.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 10570 случаев заболевания COVID-19, 110 случаев летального исхода.