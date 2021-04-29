Коронавирус в Якутии: резкий скачок

В Якутии на 29 апреля выявлено 95 новых случаев коронавирусной инфекции:

— Якутск 56 случаев;

— Мегино-Кангаласский район 11 случаев;

— Жиганский район 6 случаев;

— Таттинский район 5 случаев;

— Алданский район 4 случая;

— Вилюйский, Намский районы по 3 случая;

— Кобяйский район 2 случая;

— Нерюнгринский, Среднеколымский, Томпонский, Хангаласский, Чурапчинский районы — по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 35099 случаев заболевания COVID-19.

Всего с начала пандемии умерло 600 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 937 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 050 470 тестов.

В Республике Саха (Якутия) вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в 44 медицинских организациях республики, в которых развернуто 244 пунктов вакцинации. Созданы 119 мобильных бригад.



По состоянию на 29.04.2021 в республику поступило всего 114 412 доз вакцин против новой коронавирусной инфекции.



На 29.04.2021 получили первую вакцинацию – 106 576 человек, в том числе 26 628 лиц, старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 62 524 человека, в том числе 14 862 лиц, старше 60 лет.

Использовано 93,9 % от общего объема вакцины, поступившей в республику.