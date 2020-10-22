Коронавирус в Якутии: Преодолен очередной психологический рубеж

SakhaLife.ru.

Сегодня, 22 октября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

Ситуация в республике остается напряженной.

За сутки в регионе зарегистрировано 176 новых случаев коронавируса.

В Якутске — 117 случаев. В Нюрбинском районе — 10. В Амгинском, Мегино-Кангаласском и Верхоянском районах – по 5 случаев. Остальные случаи зафиксированы практически во всех районах республики.

Подтверждено 2 летальных исхода.

«Сегодня нам необходимо понять, что постоянно находиться в режиме ограничений достаточно сложно. Поэтому наша задача — создать безопасные санитарные условия в магазинах, театрах, клубах, детских садах, чтобы минимизировать распространение инфекции», — сказала вице-премьер республики Ольга Балабкина

За все время в республике зарегистрировано 12006 случаев заболевания COVID-19, 126 случаев летального исхода.