21.05.2021
10:29
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Коронавирус

Коронавирус в Якутии: Пополнилась страшная статистика

В Якутии на 21 мая выявлено 108 новых случаев коронавирусной инфекции:

—        г. Якутск – 65 случаев;

—        Усть-Алданский, Чурапчинский районы по 7 случаев;

—        Мегино-Кангаласский, Сунтарский районы по 5 случаев;

—        Хангаласский район 4 случая;

—        Амгинский, Намский районы по 3 случая,

—        Вилюйский, Нюрбинский районы по 2 случая;

—        Алданский, Верхневилюйский, Верхоянский, Оймяконский, Мирнинский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 37386 случаев заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки коронавирус унес жизни четырех человек. Всего с начала пандемии умерло 646 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 2 876  исследований на коронавирусную     инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 095 217  тестов.

По состоянию на 21.05.2021 г.  в республику поступило всего 154 084 доз вакцин против коронавирусной инфекции.

На 21.05.2021 г. получили первую вакцинацию – 136 929 человек, в том числе 33 695 лиц, старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 103 188 человек, в том числе 25 643 человека, старше 60 лет.

За сутки получили прививку против новой коронавирусной инфекции 5 287 человек.

Использовано 89,0 % от общего объема вакцины, поступившей в республику.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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