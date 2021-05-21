Коронавирус в Якутии: Пополнилась страшная статистика

В Якутии на 21 мая выявлено 108 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 65 случаев;

— Усть-Алданский, Чурапчинский районы по 7 случаев;

— Мегино-Кангаласский, Сунтарский районы по 5 случаев;

— Хангаласский район 4 случая;

— Амгинский, Намский районы по 3 случая,

— Вилюйский, Нюрбинский районы по 2 случая;

— Алданский, Верхневилюйский, Верхоянский, Оймяконский, Мирнинский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 37386 случаев заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки коронавирус унес жизни четырех человек. Всего с начала пандемии умерло 646 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 2 876 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 095 217 тестов.

По состоянию на 21.05.2021 г. в республику поступило всего 154 084 доз вакцин против коронавирусной инфекции.

На 21.05.2021 г. получили первую вакцинацию – 136 929 человек, в том числе 33 695 лиц, старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 103 188 человек, в том числе 25 643 человека, старше 60 лет.

За сутки получили прививку против новой коронавирусной инфекции 5 287 человек.

Использовано 89,0 % от общего объема вакцины, поступившей в республику.