Коронавирус в Якутии отступать не собирается

На 16 июля выявлено 102 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: — г. Якутск – 53 случая, — Алданский район – 7 случаев, — Мирнинский, Оймяконский районы по 5 случаев, — Нерюнгринский, Усть-Алданский районы по 4 случая, — Булунский, Вилюйский, Оленекский районы по 3 случая, — Жиганский, Амгинский, Мегино-Кангаласский, Сунтарский, Таттинский районы по 2 случая, — Верхневилюйский, Верхоянский, Намский, Нюрбинский, Чурапчинский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 2 926 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 225 247 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб РС(Я)

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