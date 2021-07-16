16.07.2021
09:40
72
Коронавирус
Коронавирус в Якутии отступать не собирается
На 16 июля выявлено 102 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией:
— г. Якутск – 53 случая,
— Алданский район – 7 случаев,
— Мирнинский, Оймяконский районы по 5 случаев,
— Нерюнгринский, Усть-Алданский районы по 4 случая,
— Булунский, Вилюйский, Оленекский районы по 3 случая,
— Жиганский, Амгинский, Мегино-Кангаласский, Сунтарский, Таттинский районы по 2 случая,
— Верхневилюйский, Верхоянский, Намский, Нюрбинский, Чурапчинский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 2 926 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 225 247 тестов.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб РС(Я)
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