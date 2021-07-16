16.07.2021
09:40
72

Коронавирус

Коронавирус в Якутии отступать не собирается

На 16 июля выявлено 102 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией:

— г. Якутск – 53 случая,

— Алданский район – 7 случаев,

— Мирнинский, Оймяконский районы по 5 случаев,

— Нерюнгринский, Усть-Алданский районы по 4 случая,

— Булунский, Вилюйский, Оленекский районы по 3 случая,

— Жиганский, Амгинский, Мегино-Кангаласский, Сунтарский, Таттинский районы по 2 случая,

— Верхневилюйский, Верхоянский, Намский, Нюрбинский, Чурапчинский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 926 исследований на коронавирусную  инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 225 247 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх