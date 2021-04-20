Коронавирус в Якутии: Официальная информация

В Якутии на 20 апреля выявлено 75 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе, в Якутске — 52 случая, Мегино-Кангаласском районе — 7 случаев, Алданском районе — 3 случая, Нерюнгринском, Таттинском, Усть-Алданском, Хангаласском районах — по 2 случая, Верхоянском, Кобяйском, Ленском, Нюрбинском, Томпонском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 234 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 035 554 тестов.

По состоянию на 20.04.2021 в республику поступило 114 412 доз вакцин против коронавирусной инфекции. Использовано 84,1 % от поступившей в республику вакцины.

Первую вакцинацию получили 95 617 человек, в том числе 22 961 граждан старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили 54 728 человек, в том числе 12 517 граждан старше 60 лет.