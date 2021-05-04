Коронавирус в Якутии: Официальная информация
В Якутии на 4 мая выявлено 85 новых случаев коронавирусной инфекции:
- — Якутск 50 случаев;
- — Мегино-Кангаласский район 24 случая;
- — Амгинский район 4 случая;
- — Нерюнгринский район 3 случая;
- — Вилюйский район 2 случая;
- — Верхоянский, Намский районы по 1 случаю.
За все время в республике зарегистрировано 35583 случая заболевания COVID-19.
Всего с начала пандемии умерло 606 человек.
За сутки лабораториями республики проведено 1207 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 1 059 658 тестов.
По состоянию на 04.05.2021 г. в республику поступило всего 132 184 дозы вакцины против коронавирусной инфекции.
На 04.05.2021 г. получили первую вакцинацию — 107 843 человека, в том числе 27 530 лиц, старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 71 517 человек, в том числе 17 121 человек, старше 60 лет.
Использовано 81,7% от общего объема вакцины, поступившей в республику.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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