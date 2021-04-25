Коронавирус в Якутии: Официальная информация

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) на 25 апреля зарегистрировано 86 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает республиканский оперштаб. ​В городе Якутске зафиксировано 55 случаев, Мегино-Кангаласском улусе – 10, Алданском – 4, Намском, Таттинском — по 3, Вилюйском, Усть-Алданском, Хангаласском — по 2, Аллаиховском, Мирнинском, Нерюнгринском, Сунтарском, Чурапчинском — по 1. За сутки лабораториями республики проведено 1 797 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 млн 45 тыс. 526 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: sakha.gov.ru

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