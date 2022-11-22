22.11.2022
09:15
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Коронавирус

Коронавирус в Якутии не сдается

SakhaLife.ru

На 22 ноября в Якутии выявлено 47 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 27 случаев,
  • Ленский, Мирнинский, Среднеколымский районы — по 3 случая,
  • Алданский, Верхневилюйский районы — по 2 случая,
  • Аллаиховский, Жиганский, Мегино-Кангаласский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Таттинский, Усть-Майский районы – по 1 случаю.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/balabkinaov_sakhagov/

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