22.11.2022
09:15
111
Коронавирус
Коронавирус в Якутии не сдается
На 22 ноября в Якутии выявлено 47 новых случаев коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 27 случаев,
- Ленский, Мирнинский, Среднеколымский районы — по 3 случая,
- Алданский, Верхневилюйский районы — по 2 случая,
- Аллаиховский, Жиганский, Мегино-Кангаласский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Таттинский, Усть-Майский районы – по 1 случаю.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/balabkinaov_sakhagov/
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