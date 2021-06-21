21.06.2021
09:45
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Коронавирус

Коронавирус в Якутии не сдает позиций

В Якутии на 21 июня выявлено 90 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 54 случая;

— Мегино-Кангаласский, Мирнинский районы по 6 случаев;

— Вилюйский район – 5 случаев;

— Алданский, Амгинский и Нерюнгринский районы по 4 случая;

— Намский, Сунтарский, Усть-Алданский районы по 2 случая;

— Усть-Янский район – 1 случай.

За все время в республике зарегистрировано 40507 случаев заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки от коронавируса скончались четыре человека. Всего с начала пандемии ушли из жизни 743 человека.

За сутки лабораториями республики проведено 1148 исследований на коронавирусную     инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 167 925 тестов.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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