30.07.2020
11:05
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Коронавирус

Коронавирус в Якутии не отступает: 56 новых случаев

Сегодня, 30 июля, вице-премьер Якутии Ольга БАЛАБКИНА сообщила об эпидемиологической ситуации в республике.

В Якутии за сутки зарегистрировано 56 новых случаев коронавируса.

Из них 47 в Якутске, Алданском, в Хангаласском, Амгинском, в Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском и Абыйском районах.

Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы.

Подтвержден один летальный случай.

За сутки лабораториями республики проведено 2 595 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано более 300 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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