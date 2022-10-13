Коронавирус в Якутии: наблюдается спад
На 13 октября выявлено 88 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 35 случаев,
— Верхневилюйский, Ленский, Оймяконский, Олекминский, Сунтарский районы – по 5 случаев,
— Алданский, Усть-Майский районы – по 4 случая,
— Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Нерюнгринский районы — по 3 случая,
— Нюрбинский район – 2 случая,
— Аллаиховский, Анабарский, Верхнеколымский, Вилюйский, Горный, Жиганский районы по — 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 2 148 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 602 007 тестов.
За последние сутки госпитализировано 11 человек или 12,5% от общего количества выявленных случаев за сутки – 88 случаев.
За сутки 39,8% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 60,2%.
На 13.10.2022 лечение в стационарах получают 13,7% больных, в амбулаторных условиях – 86,3%.
За сутки выздоровели 86 человек.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.
Первым компонентом привиты 684 076 человек.
(95,4% взрослого населения республики).
Ревакцинацию прошли 186 196 человек.
Это 74,2% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.
Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
На 13.10.2022 за сутки:
• Единым колл-центром «122» обработано 410 входящих звонков,
• Проведено 2 148 исследований в сутки,
• Из 184 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 31,5%,
• На горячую линию здравоохранения поступило 54 звонка,
+7 (999) 174-67-82
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