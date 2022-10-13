Коронавирус в Якутии: наблюдается спад

На 13 октября выявлено 88 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 35 случаев,

— Верхневилюйский, Ленский, Оймяконский, Олекминский, Сунтарский районы – по 5 случаев,

— Алданский, Усть-Майский районы – по 4 случая,

— Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Нерюнгринский районы — по 3 случая,

— Нюрбинский район – 2 случая,

— Аллаиховский, Анабарский, Верхнеколымский, Вилюйский, Горный, Жиганский районы по — 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 148 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 602 007 тестов.

За последние сутки госпитализировано 11 человек или 12,5% от общего количества выявленных случаев за сутки – 88 случаев.

За сутки 39,8% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 60,2%.

На 13.10.2022 лечение в стационарах получают 13,7% больных, в амбулаторных условиях – 86,3%.

За сутки выздоровели 86 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 684 076 человек.

(95,4% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 186 196 человек.

Это 74,2% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 13.10.2022 за сутки:

• Единым колл-центром «122» обработано 410 входящих звонков,

• Проведено 2 148 исследований в сутки,

• Из 184 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 31,5%,

• На горячую линию здравоохранения поступило 54 звонка,