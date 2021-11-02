Коронавирус: в Якутии на ИВЛ находится 38 пациентов

Более 33 млн рублей из федерального бюджета поступит в Якутию на покупку концентратора кислорода для лечения больных коронавирусной инфекцией с дыхательной недостаточностью. Соответствующее распоряжение федерального правительства РФ подписал Михаил МИШУСТИН.

Как сообщил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, в республику поступит концентратор с высокой производительностью – свыше тысячи литров в минуту. Глава поручил Минздраву республики отработать все необходимые процедуры для поступления выделенных из федерального бюджета средств.

Потребность медицинских организаций в кислороде увеличилась из-за роста случаев госпитализаций больных коронавирусом. По состоянию на 2 ноября в Якутии на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) находится 38 пациентов.

Такая ситуация наблюдается в 50-и регионах страны, куда будет направлено более 5 млрд рублей на закупку и доставку 157 единиц концентраторов кислорода и проведение пусконаладочных работ.

Напомним, решение о выделении дополнительных средств на закупку кислородных концентраторов было озвучено 1 ноября на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Подробно с Распоряжением Правительства РФ от 1 ноября 2021 г. № 3105-р можно ознакомиться здесь.