26.10.2020
12:02
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Коронавирус

Коронавирус в Якутии: мрачная статистика

Сегодня, 26 октября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

Ситуация в республике остается стабильно напряженной.

За сутки в регионе зарегистрировано 176 новых случаев коронавируса.

Из них в Якутске — 94 случая.  

Два летальных исхода зафиксировано за сутки.

Ольга Валерьвна отметила, что в прошедшие выходные лаборатории работали круглосуточно.

За все время в республике зарегистрировано 12716 случаев заболевания COVID-19, 134 случая летального исхода.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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