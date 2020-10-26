26.10.2020
12:02
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Коронавирус
Коронавирус в Якутии: мрачная статистика
Сегодня, 26 октября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
Ситуация в республике остается стабильно напряженной.
За сутки в регионе зарегистрировано 176 новых случаев коронавируса.
Из них в Якутске — 94 случая.
Два летальных исхода зафиксировано за сутки.
Ольга Валерьвна отметила, что в прошедшие выходные лаборатории работали круглосуточно.
За все время в республике зарегистрировано 12716 случаев заболевания COVID-19, 134 случая летального исхода.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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