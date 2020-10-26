Коронавирус в Якутии: мрачная статистика

Сегодня, 26 октября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии. Ситуация в республике остается стабильно напряженной. За сутки в регионе зарегистрировано 176 новых случаев коронавируса. Из них в Якутске — 94 случая. Два летальных исхода зафиксировано за сутки. Ольга Валерьвна отметила, что в прошедшие выходные лаборатории работали круглосуточно. За все время в республике зарегистрировано 12716 случаев заболевания COVID-19, 134 случая летального исхода.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

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