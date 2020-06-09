Коронавирус в Якутии молодеет

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ сообщил, что впервые с начала эпидемии коронавирусной инфекции за сутки выздоровело большое количество людей. По республике за последние сутки из больниц выписались 126 выздоровевших от коронавируса пациентов.

По состоянию на 9 июня зарегистрировано 75 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 66 выявлено в городе Якутске. За период распространения COVID-19 в регионе общее количество инфицированных составило 2686 человек. Об этом сегодня сказал глава Якутии Айсен Николаев.

«За последние несколько дней ситуация стабилизировалась. Коэффициент распространения инфекции по республике составляет 0,8, по городу Якутску – от 0,9 до 1», – подчеркнул глава республики.

Айсен Николаев напомнил, что для начала снятия ограничений в соответствии с требованиями Роспотребнадзора необходимо, чтобы коэффициент распространения инфекции был ниже 1.

«Я очень надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем удержать уровень заболеваемости, не допустить его роста. Это зависит от соблюдения гражданами, в первую очередь по городу Якутску, всех тех ограничительных мер, которые действуют. В этом случае сможем приступить к первому этапу снятия ограничений», – отметил глава Якутии.

На сегодняшний день 13 человек находятся в тяжелом состоянии, из них – 3 на аппаратах ИВЛ. По данным Роспотребнадзора и Минздрава республики увеличилось количество заболевших детей. Ил Дархан отметил, что порядка 20% новых случаев – это дети, и призвал родителей быть ответственными за здоровье своих детей.