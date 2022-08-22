Коронавирус в Якутии: число заражений растет

В Якутии выявлено 519 новых случаев коронавируса, сообщил 22 августа республиканский оперштаб. Из них в Якутске — 385. В районах: Мегино-Кангаласский район – 24; Мирнинский район –21; Хангаласский район – 13; Алданский район – 10; Намский, Сунтарский районы – по 7; Вилюйский, Ленский, Таттинский районы – по 5; Амгинский, Верхневилюйский, Нюрбинский районы – по 4; Момский, Нерюнгринский, Чурапчинский районы – по 3; Верхоянский, Горный, Жиганский, Олекминский, Оленекский, Томпонский районы – по 2; Абыйский, Кобяйский, Среднеколымский, Эвено-Бытантайский районы – по 1. За сутки лабораториями республики проведено 1455 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 472 099 тестов.

Фото: пресс-службы Источник: ЯСИА

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