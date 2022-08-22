22.08.2022
09:59
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Коронавирус

Коронавирус в Якутии: число заражений растет

В Якутии выявлено 519 новых случаев коронавируса, сообщил 22 августа республиканский оперштаб.

Из них в Якутске — 385.

В районах:

Мегино-Кангаласский район – 24;

Мирнинский район –21;

Хангаласский район – 13; Алданский район – 10;

Намский, Сунтарский районы – по 7;

Вилюйский, Ленский, Таттинский районы – по 5;

Амгинский, Верхневилюйский, Нюрбинский районы – по 4;

Момский, Нерюнгринский, Чурапчинский районы – по 3;

Верхоянский, Горный, Жиганский, Олекминский, Оленекский, Томпонский районы – по 2;

Абыйский, Кобяйский, Среднеколымский, Эвено-Бытантайский районы – по 1.

За сутки лабораториями республики проведено 1455 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 2 472 099 тестов.

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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