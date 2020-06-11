11.06.2020
12:05
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Коронавирус

Более 2800 случаев коронавируса, еще два пациента скончались

Сегодня, 11 июня, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на ежедневном брифинге сообщил об эпидемиологической ситуации в республике.

В Якутии за сутки зарегистрировано 69 новых случаев коронавируса.

Из них   — 57 в Якутске. 6 случаев в Мирнинском районе. 3 — в Таттинском, 2 — в Верхневилюйском и 1 — в Намском улусах.

Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются.

78 человек за сутки выписалось из больниц республики.

В Якутске скончались два пациента старше 65 лет, с тяжелыми сопутствующими хроническими заболеваниями.

17 человек находятся в тяжелом состоянии.

Таким образом, в регионе зарегистрировано  2822 случая заболевания COVID-19.

1589 человек полностью выздоровели, 19 пациентов скончались.

За сутки лабораториями республики обработано 3748 тестов на коронавирус.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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